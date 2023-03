Zan, su maternità surrogata dalla destra linguaggio abominevole

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "C'è la volontà della destra di criminalizzare le famiglie arcobaleno e la comunità lgbtqia+, una vera e propria campagna d'odio per inquinare il dibattito con fake news vergognose. Prima il vice-presidente della Camera Rampelli che ha accusato le coppie omosessuali di "spacciare bambini" e la ministra Roccella che ha parlato di "mercato", ora il presidente della commissione Cultura di Montecitorio Mollicone che ha definito la maternità surrogata più grave della pedofilia, con un accostamento pericoloso e criminale. Frasi abominevoli da cui Giorgia Meloni deve prendere le distanze e che deve condannare". Lo dice il deputato del Pd Alessandro Zan.

"La gestazione per altri in Italia è vietata, la destra e il governo strumentalizzano questo tema per negare ogni straccio di riconoscimento a più di 150mila bambine e bambini che oggi sono discriminati e hanno meno diritti dei figli di Meloni e Salvini.

Siamo di fronte a un linguaggio d'odio che parte dalle istituzioni e può avere effetti devastanti nella società", aggiunge. (ANSA).