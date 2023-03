Risoluzione Pd, sostegno ad Ucraina e a diritto autodifesa Kiev

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sostegno all'Ucraina e al diritto di Kiev all'autodifesa, con la richiesta di intensificare l'impegno diplomatico dell'Europa per la pace. E', in base a quanto si apprende, il contenuto della risoluzione che domani il Pd presenterà al Senato, in occasione delle comunicazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. In pratica, viene spiegato, viene ribadita la linea tenuta finora dal Pd, con l'accusa alla Russia per l'aggressione e la richiesta di continuare sul suo isolamento, anche alla luce dell'incriminazione di Putin da parte della Corte penale internazionale. (ANSA).