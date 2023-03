Pd: Prodi, il rinnovamento? Non sia solo di piazza

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il rinnovamento nel Pd? "Purchè non sia solo di piazza. La politica non si fa solo in piazza ma si fa con l'analisi e lo studio". Lo dice Romano Prodi a L'aria che tira interpellato sulla elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd.

Riferendosi alla foto di Schlein con il pugno chiuso, Prodi sostiene: "non è che il pugno chiuso sia una pistola... E' il simbolo per dire stiamo insieme. Ognuno ha il suo carattere. Non credo che lei mi abbia mai visto con pugno chiuso... Penso che serva anche cuore aperto ed il cervello fino". (ANSA).