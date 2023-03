Conte, Pd converga su nostra posizione, stop armi ad Ucraina

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Mi auguro che il Pd possa, anche col nuovo vertice, fare questa scelta, in questa direzione che noi abbiamo già intrapreso". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento alla Luiss di Roma, parlando di armi e Ucraina. "Questa escalation militare ci preoccupa, ci trascinano in guerra e questa non è la soluzione".

"Per quanto riguarda l'invio delle armi, abbiamo già dato, è inutile girarci intorno. Chiediamo all'Italia e al governo di assumersi la responsabilità di uno sforzo diplomatico, nel quadro dell'Ue, con gli altri alleati. Ci deve essere qualcuno che imprime una svolta e vogliamo che sia l'Italia" (ANSA).