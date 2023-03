Meloni, il congresso della Cgil è un esercizio di partecipazione

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Questo congresso è un esercizio di democrazia e partecipazione che non può lasciare indifferente chi ha responsabilita decisionali e chi come me sa quanto questi eventi tengano vive queste dinamiche". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Congresso della Cgil a Rimini. (ANSA).