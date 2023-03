Landini, ascoltare per essere ascoltati

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Voglio solo dire due cose, stiamo per vivere un momento molto importante di questo congresso.

Abbiamo scelto di fare un congresso aperto e di voler parlare con tutti, imparando anche ad ascoltare. L'ascolto è importante per noi e anche per chi ha idee diverse da nostre. Chiedere di ascoltare è chiedere anche di essere ascoltati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prima di lanciare il palco alla premier Giorgia Meloni. (ANSA).