P. Chigi, familiari e superstiti di Cutro ringraziano Meloni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Il Presidente Meloni ha rappresentato ai presenti la vicinanza propria personale e del Governo tutto, e assicurato il massimo impegno per soddisfarne le richieste. I famigliari e i superstiti hanno ringraziato sentitamente il Presidente per l'incontro, per l'operato in loro aiuto, per quanto fatto dall'Italia in Afghanistan e per quanto ancora si potrà fare in futuro". Lo riferisce Palazzo Chigi in una nota dopo l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e alcuni parenti delle vittime e superstiti della tragedia di Cutro, accompagnati da mediatori che hanno consentito la traduzione da e verso le lingue madri. Presenti per il governo il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. (ANSA).