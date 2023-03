Magi, +Europa con Calenda-Renzi?Nostri temi siano prioritari

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "C'è attenzione e interesse per il percorso degli amici di Azione e Italia Viva da parte di Più Europa, che però ha tenuto due settimane fa il suo Congresso, uscendone con un chiaro mandato a rafforzare il partito, rilanciando con iniziative politiche i suoi obiettivi. Proprio per questo riteniamo che sia imprescindibile e preliminare alla costruzione di un 'partito unico' che i temi usciti dal nostro Congresso siano prioritari nel nuovo soggetto politico". Lo ha dichiarato all'ANSA Riccardo Magi, segretario di +Europa, rispondendo all'invito di Carlo Calenda a partecipare al processo di costruzione del partito unico del Terzo Polo.

I temi ai quali fa riferimento il leader di +Europa sono in particolare quelli "dei diritti civili, delle libertà individuali ed economiche, del rafforzamento della democrazia e della partecipazione attiva dei cittadini".

"Intanto - aggiunge quindi Magi - c'è un lavoro da fare in Parlamento e nel Paese per coordinare maggiormente l'opposizione su temi condivisi e renderla più efficace. Per iniziare, invito Calenda e Renzi a partecipare insieme a noi alla manifestazione che si terrà questo sabato a Milano in difesa dei diritti delle famiglie arcobaleno". (ANSA).