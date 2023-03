Conte, dobbiamo incalzare il governo anche sulla sanità

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Credo che il tema sia ritrovarci su questioni concrete. Oggi si sta rompendo la luna di miele tra l'elettorato, che ricordiamolo è comunque minoritario, e il governo sulle promesse fatte e le giravolte sulle quali si sta avviluppando, e noi dobbiamo insistere su temi come la sanità.

Perché la sanità è una sfida che stiamo lanciando al governo". A dirlo è il leader del M5S Giuseppe Conte dal palco della Cgil dove ricorda che "gli stipendi degli insegnanti in Italia sono un fanalino di coda in Ue". Conte incalza anche sul problema "dei mutui arrivati sino al 40%" puntando il dito contro il governo che "è timido sugli extraprofitti, sulle speculazioni che si stanno accumulando anche sul fronte delle banche".

"Volevamo parlare di mutui - dichiara - e loro ci hanno risposto sul superbonus. Su questi temi potremo incalzare il governo", ribadisce. (ANSA).