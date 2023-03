Clima:Mattarella,sforzi insufficienti,manca senso di urgenza

(ANSA) - NAIROBI, 16 MAR - "Dobbiamo, tuttavia, chiederci: tutto questo è sufficiente? Credo che, in tutta onestà, sia difficile rispondere positivamente a questa domanda. In segmenti della società e in alcuni Paesi non è presente il senso profondo dell'urgenza e della necessità di interventi incisivi".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dei cambiamenti climatici all'università di Nairobi.

(ANSA).