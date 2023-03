Calenda, nessuna alleanza con Pd e M5s, siamo diversi

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - "Mi interessa parlare di questioni che sono attinenti allo stato sociale, welfare, sanità, salario minimo, contrattazione collettiva. Non siamo qua per nessuna foto di Vasto, non c'è nessuna alleanza. Il Pd e il M5s sono una cosa noi siamo una cosa diversa non perché mi stiano antipatici ma perché abbiamo idee diverse sul 90% dell'agenda politica".

Così il leader del Terzo Polo Carlo Calenda arrivando al Palacongressi di Rimini per la tavola rotonda con Elly Schlien, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni invitati dal segretario della Cgil Maurizio Landini. (ANSA).