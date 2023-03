Meloni, sul nucleare serve un chiaro indirizzo del Parlamento

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Sul tema dell'eventuale autorizzazione alle centrali nucleari, l'atteggiamento del governo rimane pragmatico, ispirato al principio di neutralità tecnologica, in ogni caso non intendiamo intraprendere su questo alcuna azione in assenza di un eventuale atto di indirizzo del Parlamento". Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio rispondendo all'interrogazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Avs ha chiesto alla premier qual è "la strategia energetica del governo per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 fissati dall'unione europea e se nell'ambito di questa strategia è prevista l'autorizzazione a centrali nucleari da fissione".

