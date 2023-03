Via della Pacificazione a Grosseto, strade a Almirante-Berlinguer

Ci sarà via della Pacificazione Nazionale da cui partiranno due strade: a destra Giorgio Almirante, a sinistra via Enrico Berlinguer. Così Grosseto celebra la volontà di "portare avanti un serio dialogo politico" dicendo stop "all'odio ideologico". Le vie sorgeranno nel nuovo complesso residenziale Borgo Nuovo, alla periferia della città.

Ad annunciare l'iniziativa di toponomastica bipartisan l'assessore comunale, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi, dopo che la Giunta comunale ha ratificato il verbale della commissione sulle nuove strade.

Decisione che a suo tempo aveva registrato ampie polemiche per quanto riguarda via Almirante.

"La strada che collegherà largo delle Nazioni agli edifici in costruzione - spiega Rossi - prenderà il nome di via della Pacificazione nazionale. La stessa strada si ramificherà poi in due tratti: il primo, via Giorgio Almirante sulla destra, l'altro, via Enrico Berlinguer sulla sinistra". Per Rossi "questo argomento, da sempre è stato per noi molto sentito. La pacificazione nazionale è sempre stata una priorità del vecchio leader del Msi. Tra l'altro, i rapporti con gli avversari politici erano certezza, lo testimonia la presenza dello stesso Giorgio Almirante alla camera ardente prima dei funerali di Enrico Berlinguer. Circostanza ricambiata alla morte di Giorgio Almirante, dal partigiano Giancarlo Pajetta".

"Questa è la differenza che c'è tra Fratelli d'Italia, che da sempre prova a portare avanti un serio dialogo politico, con chi invece continua fare dell'odio ideologico e politico il proprio cavallo di battaglia", conclude Rossi.