Meloni riceve i familiari delle vittime di Cutro giovedì

Continua a restituire cadaveri il mare di Cutro, 16 giorni dopo il naufragio: sono stati recuperati altri corpi, di due uomini adulti. Il conto sale così a 81.

La premier Giorgia Meloni, intanto, giovedì mattina riceverà a Palazzo Chigi i familiari delle vittime del naufragio di Cutro. L'incontro è previsto in mattinata.

Fonti di governo, obiettivo missione Ue in Africa

Una missione di stabilizzazione da parte degli Stati europei nei Paesi dell'Africa particolarmente interessati dal notevole aumento del fenomeno migratorio, da affrontare a livello Ue e senza escludere che il tema possa presto essere rappresentato anche in sede Nato. E' quanto si apprende da fonti di governo in merito agli obiettivi che riguardano la questione migratoria posta dall'Italia in Europa. Tra gli esempi passati, c'è la missione di stabilizzazione in Albania avviata nel '97, dove le forze armate italiane insieme a quelle di altri Paesi contribuirono alla costituzione della Forza multinazionale di proiezione.