Calenda, Bonaccini banale e Schlein non ha detto nulla

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La verità è che Elly Schlein nella sua relazione non ha detto nulla".

e che in assemblea l'intervento di Stefano Bonaccini "è stato una seduta di training autogeno, ha detto cose di una banalità sconvolgente". Così il leader di Azione Carlo Calenda a SkyTg24.

"Non c'è un argomento che non sia la retorica nel quale Bonaccini è d'accordo con Schlein. La Primavera di Schlein? La sua posizione è una riedizione di tutti i segretari Pd fino ad oggi, incapaci di prendere un posizione sulle cose. La primavera si fa sulle cose", ha proseguito Calenda .

"A Bonaccini dico: i termovalorizzatori li vuoi o no? I rigassificatori? Industria 4.0? Qual è la linea del Pd? Su che collaboriamo se la Schlein prima di diventare segretario ha detto le stesse cose del Movimento 5 stelle? Così noi non ci stiamo. Si fa politica per mettersi uno contro l'altro, per arrivare al governo e non governare? Non voglio la riedizione del giorno della marmotta, in cui ci si mette insieme e poi non si riesce a governare". (ANSA).