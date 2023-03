Provenzano, governo è miglior alleato trafficanti

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "I trafficanti di esseri umani non potrebbero avere migliori alleati di un governo come il vostro, perchè questo è un governo che sulla gestione dei flussi migratori ha fatto solo propaganda sulla pelle delle persone e non ha avanzato nessuna posizione". Lo ha detto il deputato del Pd, Giuseppe Provenzano, ad Agorà su Raitre parlando dell'immigrazione con il deputato di Fdi Federico Mollicone.

(ANSA).