Pressing FdI,serve una stretta contro la maternità surrogata

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Fratelli d'Italia in pressing sul dossier della gestazione per altri. "Fratelli d'Italia - dice in una nota il capogruppo del partito della Meloni alla Camera Tommaso Foti - chiede che, quanto prima, si cominci a discutere la proposta di legge, a prima firma della capogruppo in commissione Giustizia Carolina Varchi, volta ad arginare il turismo procreativo e il business del corpo femminile e di bambini. Le pratiche della maternità surrogata, infatti, costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche e che sono trattati alla stregua di merci".

"Ciononostante - prosegue - il ricorso ad esse è in vertiginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business legale in tutto il mondo, mentre in Italia questo commercio è bandito. Nasce quindi da queste considerazioni l'esigenza, sempre più avvertita in ambito nazionale ed internazionale, di condannare la diffusione delle stesse". (ANSA).