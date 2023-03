Meloni, caso Ponticelli? Stato giusto affronta eventuali errori

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto all'inviato de Le Iene Giulio Golia, che questa mattina l'ha incontrata a Palazzo Chigi per parlare dell'inchiesta "Mostri o innocenti?" realizzata dalla trasmissione televisiva in cui si mette in dubbio l'esito del processo sul cosiddetto 'massacro di Ponticelli', in cui sono stati condannati all'ergastolo tre uomini che si dichiarano innocenti e vittime di un errore giudiziario.

"Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c'è un altro colpevole - ha detto Meloni, come si legge in un comunicato della trasmissione con uno stralcio dell'intervista che sarà mandata in onda integralmente domani -. In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c'era". Golia ha inoltre consegnato alla premier una chiavetta Usb con il video della puntata speciale trasmessa ieri: "Grazie, me lo studio e vedo cosa si può fare", ha risposto la Meloni.

(ANSA).