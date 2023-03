L'Argentina festeggia i 10 anni del papato di Francesco

Per celebrare i dieci anni del pontificato di Jorge Bergoglio la Chiesa argentina ha convocato per oggi una grande mobilitazione di fedeli presso la basilica intitolata alla Vergine di Lujan, patrona del Paese.

L'iniziativa, durante la quale verrà diffuso un messaggio registrato del Pontefice diretto all'Argentina, è stata promossa dal presidente della "Federación Hogares de Cristo", il sacerdote José "Pepe" Di Paola, e conterà sulla presenza del presidente della Conferenza episcopale, Oscar Ojea.



Con l'obiettivo di dare all'evento un carattere il più ecumenico possibile sono stati invitati all'iniziativa oltre al presidente Alberto Fernandez e alla vice presidente, Cristina Kirchner, anche rappresentanti dell'opposizione, come il governatore della città di Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta. "Questa celebrazione può rappresentare l'inizio di qualcosa di importante per il Paese", ha detto all'ANSA Di Paola, considerato uomo vicinissimo a Bergoglio e conosciuto anche come il "cura villero" (sacerdote delle borgate), per il suo incessante lavoro pastorale nei quartieri più poveri (villas miserias).



Di Paola ha auspicato in questo senso che gli argentini "siano capaci di unirsi anche al di là di una vittoria nel mondiale di calcio". "Il Paese ha diversi obiettivi che richiedono unirci al di là delle differenze e questo è il carattere della celebrazione di questo fine settimana", ha aggiunto.



Il motto dell'iniziativa d'altra parte allude con un gioco di parole proprio al campionato del mondo di calcio: "In unione e con allegria insieme al papa Francesco, un argentino mondiale".

La celebrazione, ha spiegato il sacerdote, sarà occasione inoltre per commemorare i 15 anni della federazione "Hogares de Cristo", programma diretto al recupero di adolescenti e giovani dalla povertà e dalle dipendenze con 250 centri in tutto il paese.



L'appuntamento segna anche la conclusione del pellegrinaggio federale attraverso tutte le province del Paese in occasione della quale verrà firmato un documento di impegno nella lotta contro la droga.

Il pellegrinaggio con l'immagine della Vergine di Lujan è iniziato a marzo del 2022 e ha percorso più di 15.200 chilometri in tutto il Paese, visitando scuole, carceri, circoli, comunità indigene, ospedali, centri di quartiere, fattorie, case dei nonni e orfanotrofi.