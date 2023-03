Sisi a Mattarella, messaggio su relazioni Egitto-Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 10 MAR - "Ho trasmesso un messaggio del Presidente Abdel Fattah El-Sisi al Presidente italiano in merito allo sviluppo delle relazioni italo-egiziane affinché sia coerente con il corso della cooperazione storica e l'antico patrimonio culturale dei due Paesi": lo ha dichiarato oggi il nuovo ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Rady, informando sull'udienza avuta ieri pomeriggio col Capo di Stato, Sergio Mattarella, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

"Ho ricevuto indicazioni dirette dal presidente Sisi per sviluppare le relazioni italo-egiziane", ha sottolineato l'ambasciatore, già portavoce presidenziale egiziano, in un messaggio all'ANSA.

Il messaggio riguarda lo "sviluppo delle relazioni bilaterali tra Egitto e Italia" e "alcune questioni di cooperazione congiunta a livello regionale e internazionale", riferisce la nota di Rady.

Il diplomatico scrive tra l'altro di aver "espresso l'auspicio di un lavoro congiunto con la parte italiana" sia "per aumentare la frequenza delle visite reciproche a vari livelli nel prossimo periodo", sia "affinché le relazioni" egitto-italiane "testimonino un maggiore riavvicinamento e cooperazione in tutte le campi in modo commisurato alle promettenti capacità dei due Paesi e alle loro relazioni storiche", incluso un "coordinamento politico congiunto sulle varie questioni regionali". (ANSA).