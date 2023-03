Il 15 primo premier-time per Giorgia Meloni alla Camera

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Mercoledì la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronterà il suo primo premier time: dovrà rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari sui più vari argomenti. Ancora non si conoscono le domande che verranno avanzate ma non è difficile immaginare che alcune riguarderanno il dossier migranti.

Alle ore 15, nell'Aula di Montecitorio, interrogazioni a risposta immediata-question time, in diretta Rai a cura di Rai Parlamento. (ANSA).