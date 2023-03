Terzo Polo: Calenda, mi presento segretario e lo guido io

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Per ora" il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "lo guido io: mi presento come segretario". Renzi? "E' coerente: ha fatto un passo indietro. Non è negli organi della Federazione, fa altro. Da persona molto intelligente dà un contributo molto importante".

Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà su Rai 3.

"Sul nome - ha poi aggiunto - ci dobbiamo lavorare" perchè "il nome è importante". Il leader di Azione ha infine spiegato che "al momento il partito lo guido io con Elena Bonetti", ma "se ci saranno donne che si vogliono candidare sarà un processo aperto e competitivo". (ANSA).