Migranti: Meloni, ripristiniamo decreti flussi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'Italia ripristina i decreti flussi.

Lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a Cutro.

Ci saranno criteri e quote triennali, con alcune corsie preferenziali.

"L'Italia riserverà delle quote di accesso ai lavoratori che provengono dai paesi che collaborano con l'Italia". Lo afferma Giorga Meloni parlando a Cutro facendo anche riferimento alla necessità di fare un lavoro di "comunicazione direttamente nei paesi da dove partono i migranti per dare un quadro preciso della situazione", sostiene Meloni. (ANSA).