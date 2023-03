Meloni, Cdm celebrato a Cutro per dare segnale concreto

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Questo Cdm che abbiamo voluto celebrare a Cutro, e ringrazio tutti a partire dal sindaco per l'accoglienza e i cittadini, lo abbiamo voluto fare qui perchè all'indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale concreto della nostra attenzione. E' la prima volta che viene celebrato un Cdm nel luogo in cui si è svolta una tragedia come questa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm a Cutro.

"Abbiamo licenziato un decerto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza", ha aggiunto. (ANSA).