Lombardia, Fontana: unità d'intenti, domani presento la giunta

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Tutte le forze che compongono la maggioranza politica della nostra Regione hanno confermato, ancora una volta, unità di intenti e grande senso di responsabilità. Al termine di un confronto costruttivo, propositivo e sempre mirato all'efficienza e al buon governo della Lombardia, è stato infatti trovato un accordo sulla composizione della giunta, che coinvolge tutte le forze della coalizione". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo il vertice di ieri sera a Roma durato fino a notte inoltrata.

"A caratterizzare questo percorso - prosegue il governatore - è stata la definizione di deleghe mirate a rappresentare tutte le esigenze dei cittadini con l'individuazione di persone competenti, capaci e con un grande senso di appartenenza alla Lombardia".

Domani, alle ore 11.30, nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, sarà presentata la nuova giunta. "Ancora grazie - conclude Fontana - a tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto nella corsa alla riconferma come governatore dei lombardi e per la serietà e l'impegno dimostrati anche nelle riunioni convocate per individuare la nuova giunta". (ANSA).