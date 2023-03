Schlein, lavoro comune con Bonaccini, Cuperlo, De Micheli

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Mi rivolgo al lavoro comune da fare con Bonaccini, Cuperlo e De Micheli. Il mio sforzo è di essere la segretaria di tutto e di tutti, in un'ottica di grande inclusività. Non abbiamo bisogno di un Pd che segue la strada delle divisioni interne, delle piccole questioni che sottraggono energie alla costruzione dell'alternativa alle destre e al dialogo con altre forze di opposizione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a SkyTg24. "L'ho detto dall'inizio - ha osservato - abbiamo intenzione di fare un grande appello a tutta la comunità democratica, abbiamo aperto il tesseramento, già abbiamo avuto 5 mila adesioni in questi primi giorni, sta andando molto bene, vediamo un clima diverso".

