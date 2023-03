Rocca da Meloni a Palazzo Chigi, giunta entro venerdì

Il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è a Palazzo Chigi, per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Rocca ha confermato che la formazione della sua giunta è prevista "entro venerdì".

"Terrò la delega alla Sanità", ha detto Rocca, dopo l'incontro.

"Incontrerò i coordinatori regionali" dei partiti della coalizione "e, come da impegni, venerdì annuncerò la giunta", ha aggiunto il nuovo presidente della Regione Lazio. Sono stati trovati gli equilibri per la formazione della giunta? "Non era tanto questione di equilibri - ha risposto Rocca -, ho condiviso con lei le mie idee su come lavorare insieme per raggiungere il miglior risultato possibile. Sono molto sereno, c'è grande serenità, grande voglia di fare, si parte tranquillamente".