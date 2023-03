Oggi a Roma incontro privato di Netanyahu con la comunità ebraica

In occasione della sua visita in Italia il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà oggi la comunità ebraica di Roma. L'incontro privato si svolgerà alle 19.30 al Tempio Spagnolo di Roma, all'interno del complesso del Tempio Maggiore. Ad accoglierlo saranno la presidente Ruth Dureghello, la presidente Ucei Noemi Di Segni e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni.

E intanto i riflessi della crisi politica in Israele, con un Paese spaccato a metà sulla contestata riforma giudiziaria del governo di destra di Netanyahu si riverberano fino a Roma. A testimoniare il disagio che, fuori dai confini nazionali, serpeggia nelle comunità ebraiche della diaspora (e non solo), c'è anche il rifiuto di una traduttrice di fare da interprete nell'incontro che il premier ha in programma con la comunità ebraica romana. "Dopo una lunga riflessione - ha detto all'ANSA la traduttrice Olga Dalia Padoa, dopo un post diffuso su Facebook - ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del premier ma penso anche che la sua leadership sia estremamente pericolosa". Così ha declinato la proposta di lavoro fattale dall'ambasciata israeliana a Roma. Una mossa, ha spiegato ancora l'interprete, che intende richiamarsi al "movimento di resistenza civile" in corso in Israele.

Con il suo viaggio romano, il premier israeliano ha intenzione di irrobustire i suoi legami con i leader europei, un percorso già avviato con la visita a Macron a Parigi e che nelle prossime settimane proseguirà con la tappa a Berlino dal cancelliere Olaf Scholz. Venerdì incontrerà la premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, primo faccia a faccia tra i due leader

Oltre al conflitto in Medio Oriente, sul tavolo anche il difficile quadro economico del Paese, segnato dal rialzo dell'inflazione e da una fuga dei capitali provocata - a giudizio dei suoi critici - dall'incertezza che i mercati intravedono con gli effetti della riforma giudiziaria. Non a caso Netanyahu nella giornata di venerdì, prima di recarsi da Meloni, parteciperà ad un Forum economico con aziende italiane alla presenza del ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy Adolfo Urso.