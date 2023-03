Migranti: Silvestri, Salvini venga in Aula o è ammissione colpa

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ieri Piantedosi è venuto in Aula e non ha chiarito le zone d'ombra che ci sono sulla vicenda della strage dei migranti a Cutro. Ma in questa triste storia c'è un grande assente, ed è Matteo Salvini. Per avere la completezza di informazioni necessaria c'è bisogno che anche lui venga in Parlamento a riferire. Se non lo fa, per noi, la sua è un'ammissione di colpevolezza. Sul tema dei flussi migratori ci vuole serietà. Con il governo Meloni gli sbarchi sono raddoppiati e non si può pensare di risolvere tutto con la propaganda". Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a "L'aria che tira" su La 7. (ANSA).