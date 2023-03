8 marzo:India celebra donne ufficiali e ministra in Nagaland

Nella corsa verso la parità di genere, l'India sta celebrando oggi sui media e sui social numerose donne prese ad esempio per i loro successi.

Nel settore della Difesa, una delle più acclamate è Shaliza Dhani, la capitana che sarà la prima donna, nei 90 anni di storia dell'Aeronautica militare indiana (Iaf), a comandare un'unità di elicotteri da combattimento: la sua squadra, basata in Punjab ha il compito di contrattaccare le eventuali minacce aeree dal Pakistan. "Il capitano Dhani dimostra che non c'è nessun ruolo precluso alle donne nelle nostre forze armate e nella Iaf, che le ha ammesse nelle linee di combattimento solo nel 2015", ha commentato Seema Rao, altra nota ufficiale indiana. Rao, 25 anni fa è stata la prima donna a diventare istruttrice di un commando maschile, e oggi, lasciato il training attivo, scrive manuali utilizzati da tutte le forze armate.

Altra protagonista celebrata oggi nel Paese è Salhoutonou Kruse, che nelle elezioni dello Stato nordorientale del Nagaland della scorsa settimana, è stata una delle prime due politiche ad essere eletta parlamentare nei 60 anni di esistenza dello stato; oggi Kruse ha sfondato un ulteriore "tetto di cristallo" nella sua comunità avendo avuto anche un incarico ancora non precisato, nel consiglio dei Ministri. (ANSA).