In commissione alla Camera anche la modifica della Bossi-Fini

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La commissione Affari costituzionali della Camera giovedì dovrà esaminare non solo la pdl della Lega che ripristina le norme del decreto Salvini-Conte sui permessi di soggiorno, ma anche una pdl del segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che va in senso opposto, modificando la Bossi-Fini, e prevedendo degli ingressi legali in Italia per ricerca di lavoro. Il blitz di Magi è stato possibile grazie al regolamento della Camera che stabilisce l'esame congiunto di pdl che toccano la stessa legge, seppur in direzioni diverse.

(ANSA).