Elly Schlein e Giorgia Meloni, unite dalla citazione di un libro femminista Usa

"Ancora una volta non ci hanno visto arrivare": sono state le prime parole di Elly Schlein, la notte della sua vittoria delle primarie del Pd. "Spesso non ti vedono arrivare", ha detto oggi la premier Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto.

Ambedue hanno citato una frase femminista che è anche il titolo del libro della storica americana Lisa Levenstein: "They didn't see us coming - La storia nascosta del femminismo negli anni 90".

Levenstein è direttrice del programma di studi sulle donne, il genere e la sessualità e professore associato di storia all'UNC Greensboro (Carolina del Nord).

Nel volume traccia le origini del percorso con cui si sta costruendo una forte coalizione al livello internazionale, incentrata sulla crescente influenza di donne omosessuali, di colore e attiviste del sud del mondo. Il suo lavoro ha gettato le basi per il forte attivismo femminista visto negli ultimi movimenti, comprese le campagne Women's March e #MeToo del 2017.

"They Didn't See Us Coming", il titolo originale del libro, mostra come le donne ai margini della società abbiano costruito un movimento all'alba dell'era digitale.