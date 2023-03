Zuffada, rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli

(ANSA) - PADOVA, 06 MAR - "Azioni concrete per aumentare il numero di donne nei quadri manageriali: si comincia con l'assicurarsi che ci sia una presenza femminile in tutti i livelli precedenti, che si stabilisca quella struttura di candidate per le posizioni più alte. Le donne devono avere l'opportunità di partecipare anche con azioni proattive. Se non ci sono le donne nel pool, gli uomini devono preoccuparsi di dire che il pool non va bene". Lo ha detto all'ANSA Cinzia Zuffada, associate chief scientist del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa e presidente dell'Italian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF), a margine della conferenza di Padova.

"Ad esempio il mio ufficio del Jpl è responsabile di una serie di premi che riconoscono i contributi. Quando andiamo a verificare i candidati e vediamo che non ci sono donne, non diamo i premi. In questo modo ci assicuriamo che i manager all'interno delle organizzazioni si preoccupino di produrre candidate", ha aggiunto Zuffada. "C'è una storia di scarsa visibilità della produzione femminile, ma se nessuno dice nulla, questo si perpetua. Invece se si fa attenzione ai numeri in corso d'opera si può aggiustare il tiro". (ANSA).