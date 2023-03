Tajani, grave e ingiusto accusare GdF e Guardia Costiera

"Quella di Cutro è una tragedia che non avremmo mai voluto vedere, a poche decine di metri dalla costa italiana. La Gdf e la Guardia Costiera hanno sempre fatto sempre di tutto per salvare vite umane: è grave accusarli, è un'accusa ingiusta. Nel 2022 hanno portato in salvo migliaia di vite. Io credo che sia stato un tragico errore di chi portava la barca verso la costa perché c'è stata una improvvisa virata e l'imbarcazione ha sbattuto contro la secca di Steccato di Cutro.

Ma comunque il problema va risolto a monte affinchè non ci siano più morti nel Mediterraneo, basta vittime innocenti dobbiamo impedire che partano barche della disperazione condotte da criminali che speculano sulla vita umana". Lo ha detto a Tgcom 24 il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

(ANSA).