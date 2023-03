Silli, sinergia tra scienza e diplomazia chiave per la crescita

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La Conferenza di Padova è "un appuntamento fondamentale per la ricerca e l'innovazione, un'opportunità per una riflessione sulle prospettive e sulle strategie di diplomazia scientifica che coinvolge i principali attori della ricerca italiana". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli aprendo la conferenza delle Addette e degli Addetti Scientifici e Spaziali.

Silli ha sottolineato la "scelta innovativa della Farnesina di ospitare per la prima volta in una sede accademica addetti scientifici e spaziali, scelta ispirata al profilo di eccellenza di questo ateneo", che ha festeggiato gli 800 anni dalla fondazione.

Il sottosegretario ha posto l'accento sulla "sinergia tra la dimensione accademica e quella della diplomazia scientifica", che è fondamentale per "potenziare la proiezione dell'Italia in ambiti che offrono maggiori prospettive di crescita". In questo ambito il ministero degli Esteri "ha recentemente incrementato la rete degli addetti scientifici e spaziali di oltre il 70%, con un investimento senza precedenti per la promozione dell'eccellenza scientifica italiana e per il confronto con il mondo della ricerca".

A Padova "nella sessione di apertura vogliamo porre l'accento sul contributo determinante di ricercatrici e scienziate, a testimonianza di come la scienza si ponga al di sopra delle questioni di genere", ha spiegato Silli. Ricordando i "molti esempi del merito basato esclusivamente sul valore della conoscenza e dell'apprendimento". E da questo punto di vista "l'Italia è orgogliosa di testimoniare e promuovere sul piano internazionale il ruolo delle donne nella scienza. Per questo motivo è stato istituito il premio 'Science, She Says!' a 5 ricercatrici al di sotto dei 40 anni provenienti da altrettante aree del mondo", e che ritireranno il riconoscimento oggi.

