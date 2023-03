Scotto, assemblea nazionale Art.1 per decidere percorso con Pd

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "A breve faremo un'assemblea nazionale per decidere il nuovo percorso di Articolo 1". Ad assicurarlo è il coordinatore del partito Arturo Scotto che, a chi gli chiede con quali tempi Articolo 1 potrebbe arrivare a confluire nel Pd, risponde: "Noi abbiamo fatto un percorso lineare, contribuendo a scrivere anche il manifesto del nuovo Pd e vogliamo essere coerenti con quanto fatto sinora. Ora c'è una grande novità che si chiama Elly Schlein e vogliamo dare una mano alla costruzione del nuovo Partito Democratico". "Ci sono ancora tante persone che si erano allontanate dal perimetro della sinistra perchè non si sentivano più rappresentate e che ora, invece, vogliono entrare a far parte del nuovo progetto" e "noi intendiamo dare una mano" a recuperarle. Ma il processo di adesione, che comunque richiede dei tempi tecnici, dovrà avvenire su due piani, ricorda Scotto, "uno individuale perché prendere la tessera di un partito è un fatto individuale" e uno "collettivo" perché sarà collettiva la trasformazione di Articolo 1 da "partito politico" ad "associazione politico-culturale" che porterà avanti i "valori in cui ci siamo sempre riconosciuti".

In questa "seconda vita di Articolo 1", una delle priorità, ribadisce Scotto, sarà quella di coinvolgere tutto quel popolo della sinistra "che è venuto a dare una mano alle primarie" nel percorso politico che si sta delineando. Una "grande chiamata" a ricostruire la sinistra, insomma, incalza Scotto che cita la celebre frase di Enrico Berlinguer: "Entrate e cambiateci".

