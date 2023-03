Fratoianni,serve alleanza Pd-M5s,Verdi-Sinistra per cambiare

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - "Penso che serva un'alleanza che metta insieme innanzi Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, che poi da lì eventualmente si provi anche ad allargare ma su un programma di cambiamento per il Paese". Lo ha detto il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni oggi a Firenze per partecipare al corteo in difesa della scuola. (ANSA).