Migranti: Paita, anche Conte deve rendere conto del suo operato

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "I 5 stelle chiedono Salvini in aula.

L'ho chiesto anche io e lo ribadisco. Solo che a rendere conto del suo operato dovrebbe essere anche e soprattutto Giuseppe Conte che ha condiviso ed emanato le regole che hanno indebolito l'azione di salvataggio delle persone in mare. Invece tace, da giorni. Così su twitter, Raffaella Paita, presidente di Azione-Italia Viva in Senato. (ANSA).