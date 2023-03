Meloni, record di occupati, è una nazione che riparte

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Record storico di occupati: il valore più alto da gennaio 2004. L'Italia che produce, che crea ricchezza e posti di lavoro non si è mai arresa, nemmeno di fronte alla difficoltà. Una Nazione che riparte, nonostante ci fosse chi puntava sulla sua disfatta". Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni, commentando i dati Istat.

"Ora - aggiunge - al lavoro per migliorare i dati sull'occupazione giovanile, incentivando misure come la decontribuzione per gli under 36 fatta in legge di bilancio.

Avanti così". (ANSA).