Conte, subito salario minimo, appello a tutte le forze politiche

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Gli stipendi troppo bassi sono un'emergenza nazionale. Sul salario minimo non possiamo più attendere. È ora di passare dalle parole ai fatti". Lo scrive su twitter il leader di M5s Giuseppe Conte allegando un video in cui spiega che i pentastellati hanno presentato una proposta di legge "sul salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora" chiedendone la calendarizzazione urgente. "Dobbiamo approvare quanto prima questa legge", sottolinea Conte e "confidiamo in tutte le forze a partire dall'opposizione: la neo-segretaria del Pd Schlein ha detto che per loro è una prirorità" anche il Terzo Polo è d'accordo, "benissimo!", ora "ci rivolgiamo anche alle forze di maggioranza: Meloni, Berlusconi, Salvini, convenite con noi che questa è un'emergenza nazionale? Non dobbiamo farne una questione partitica, non dobbiamo farne una questione di orticello, dobbiamo dare attuazione a un principio costituzionale". (ANSA).