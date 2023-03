Ucraina: Zan, sugli aiuti nessun cambio di passo nel Pd

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Ricordo che Elly Schlein come tutti noi abbiamo votato in Parlamento gli aiuti all'Ucraina esattamente con la maggioranza. Da questo punto di vista non c'è cambio di passo. Diciamo semplicemente che la politica non si deve fermare a questo, ma deve andare oltre, deve sollecitare l'Europa che deve essere un attore fondamentale nello scacchiere geopolitico internazionale a lavorare a una soluzione negoziale e per la pace. L'Europa non può delegare questa parte agli Stati Uniti, ma deve essere una parte attiva. Deve essere un'unica voce che parla con forza". Lo ha detto Alessandro Zan, parlamentare del Partito democratico, ad Agorà su Rai Tre.

(ANSA).