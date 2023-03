Naufragio, Schlein contro Piantedosi: 'Parole indegne, si dimetta'

"Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura (sul naufragio di migranti a Cutro ndr), ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti" Lo ha detto la neosegretario del Pd Elly Schlein intervenendo nel dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera rivolgendosi al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo che prima di lei avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs).



Le parole del ministro Piantedosi sui migranti "sono apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto". Lo ha detto la neosegretaria del Pd Elly Schlein rivolgendosi al titolare degli Interni in Commissione Affari costituzionali della Camera, commentando le affermazioni dello stesso Piantedosi sull'assenza di senso di responsabilità dei migranti che si imbarcano con i figli.

"C'è un'altra assenza grave, quella della voce di Giorgia Meloni non solo su Crotone (il naufragio dei migranti ndr) ma anche su quanto accaduto a Firenze. Bisogna chiamare le cose per quello che sono: è stata una aggressione squadrista, e stigmatizzo anche le parole del ministro Valditara" sulla lettera della preside, ha detto la segretaria del Pd.

"L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o distress a bordo, evidenziando la persenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero.



Riguardo al naufragio di Cutro la Procura "ha iscritto nel registro degli indagati quattro scafisti", ha detto il ministro dell'Interno.



Meloni, Ue lavori per ingressi legali e in sicurezza - "Occorre lavorare tutti insieme per ribadire il principio che in Europa si entra solo legalmente e quindi in condizione di totale sicurezza" e "sviluppare e potenziare i canali legali di migrazione, distinti tra chi ha diritto alla protezione" e "chi intende accedere per ragioni di lavoro". E "contrastare, senza tentennamenti, i clan criminali che alimentano l'immigrazione illegale di massa. Senza concreti interventi dell'Ue, sin dalle prossime settimane e per l'intero anno, la pressione migratoria sarà senza precedenti, posto il difficile contesto che investe vaste zone del Pianeta". Così la premier Meloni nella lettera alla Ue.



"Al Consiglio Europeo straordinario dello scorso febbraio abbiamo individuato alcune misure che vanno nella giusta direzione, ma il fattore tempo è decisivo. È fondamentale e urgente adottare da subito iniziative concrete, forti e innovative per contrastare e disincentivare le partenze illegali, ricorrendo anche a urgenti stanziamenti finanziari straordinari per i Paesi di origine e transito affinché collaborino attivamente". Così la premier Giorgia Meloni in una lettera alla Ue.