Mosca accusa: Kiev userà materiale radioattivo vicino alla Transnistria

La Russia è preoccupata per informazioni secondo le quali una provocazione di Kiev con l'utilizzo di materiali radioattivi potrebbe avvenire nei pressi della Transnistria (regione moldava separatista filorussa) dove le tensioni stanno aumentando. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aggiungendo che i porti della regione di Odessa, coinvolti nell'esportazione di grano, potrebbero essere stati utilizzati per la consegna di materiali radioattivi all'Ucraina.

Secondo le informazioni di cui Zakharova sarebbe in possesso, il 16 febbraio sono stati consegnati al porto di Chernomorsk dei container con sostanze radioattive e scritte in inglese, provenienti dal territorio di uno Stato europeo, aggirando i controlli doganali. "Il 19 febbraio, contenitori simili contenenti la sostanza radioattiva California-252, utilizzata attivamente per controllare l'integrità dei reattori delle centrali nucleari, sono stati consegnati al porto di Odessa su una delle navi da carico", ha detto la portavoce. "Il sistema di monitoraggio radioattivo è stato disattivato in porto".

Il governo moldavo, da parte sua, ha definito "una menzogna" le dichiarazioni della portavoce Zakharova. "Le autorità statali stanno monitorando la situazione e non confermano le informazioni diffuse dalla parte russa", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram del governo moldavo. Le autorità moldave hanno inoltre invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le fonti ufficiali di informazione in Moldavia.