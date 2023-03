Meloni domani a Delhi,omaggio a Gandhi e bilaterale con Modi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Le bandierine italiane sventolano accanto a quelle indiane sui pali della luce attorno all'Indian Gate, uno dei principali monumenti di Nuova Delhi, dove domani mattina arriverà Giorgia Meloni per la sua visita ufficiale, prima di trasferirsi venerdì mattina ad Abu Dhabi. La premier atterrerà a Nuova Delhi alle 8.20 (le 3.50 italiane), poi si sposterà al Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale, dove è prevista una cerimonia di accoglienza.

Quindi, alle 6 italiane, Meloni renderà omaggio al memoriale del Mahatma Gandhi, prima del bilaterale con il primo ministro Narendra Modi: i due alle 13.05 (le 8.35 italiane) terranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Nel pomeriggio è prevista poi una visita di cortesia dalla presidente della Repubblica Droupadi Murmu. Quindi alle 18.30 (le 14 italiane), Meloni al Taj Palace terrà un intervento all'inaugurazione del Raisina Dialogue, una conferenza di geopolitica ed economia importante per l'area dell'indo-pacifico. Venerdì mattina alle 10, quando in Italia saranno le 5.30, Meloni e la delegazione italiana voleranno ad Abu Dhabi. (ANSA).