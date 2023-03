Israele: scontri a Tel Aviv, 39 arresti e 11 feriti

(ANSA) - TEL AVIV, 01 MAR - Sono circa 40 i manifestanti arrestati oggi dalla polizia durante gli scontri a Tel Aviv per la protesta contro la riforma giudiziaria presentata dal governo di destra di Benyamin Netanyahu. Lo ha fatto sapere la polizia stessa che durante gli scontri ha usato granate assordanti, getti d'acqua e agenti a cavallo.

La prova di forza della polizia è stata lodata dal controverso ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir che ha fatto pressione per l'intervento contro quelli che ha definito "anarchici". Secondo l'ospedale Ichilov di Tel Aviv - citato dai media - sono 11 le persone curate al Pronto Soccorso per ferite subite durante la protesta. (ANSA).