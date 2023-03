Via libera dall'Aula del Senato, per alzata di mano, al dl sisma. Il provvedimento in scadenza il 12 marzo, passa ora all'esame della Camera. La misura prevede l'estensione anche ai territori (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dalla crisi sismica del 2016/2017 delle misure di accelerazione e semplificazione già previste per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2009 in Abruzzo.