Camera: question time con Urso, Lollobrigida e Santanchè

Alle 15 question time nell'Aula di Montecitorio. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla costituzione di una rete a controllo pubblico nel settore delle comunicazioni elettroniche (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulle procedure selettive per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali balneari, al fine di ottenere il pagamento della prossima rata dei fondi del Pnrr e di scongiurare un'ulteriore procedura di infrazione comunitaria (Todde - M5S); sulle iniziative a livello nazionale e comunitario a sostegno del comparto automobilistico e del relativo indotto, in relazione a recenti provvedimenti adottati dalle istituzioni europee (Cattaneo - FI-PPE).

Il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad affrontare l'emergenza siccità, anche attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse idriche in agricoltura (Castiglione - Azione-IV-RE); sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole in relazione ai danni derivanti dalla siccità e dalle eccezionali elevate temperature (Bergamini - Lega); sulle iniziative volte a fronteggiare la carenza delle risorse idriche in agricoltura, anche attraverso il pieno coinvolgimento delle regioni e degli operatori del settore (Vaccari - PD-IDP); sulle criticità proprie degli allevamenti intensivi (Zanella - AVS).

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, risponde a una interrogazione sulla riforma della professione di guida turistica (Foti - FDI).