Schlein alla Camera, il primo giorno da segretaria del Pd

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Elly Schlein fa il suo primo ingresso alla Camera da segretaria del Pd accolta in Transatlantico dai complimenti e dagli auguri dei colleghi deputati. L'abbraccio con Marco Furfaro, una lunga chiacchierata con Lia Quartapelle.

In tanti passano a congratularsi, tra gli altri Davide Zan, Nico Stumpo e Roberto Speranza. In completo grigio chiaro, saluta i cronisti e si ferma a conversare con Anna Ascani e Virginio Merola, poi con Andrea Orlando e Beppe Provenzano. All'ingresso in Aula, prima di sedersi Schlein va a salutare tutti i deputati dem. Nel corso della seduta, altri parlamentari, sia dei Cinque Stelle sia di Verdi-Si ma anche qualcuno del centrodestra le si sono avvicinati per un breve saluto. All'uscita, in Transatlantico, selfie con un gruppo di deputate dem e chiacchiere con i parlamentari e le parlamentari del Pd. (ANSA).