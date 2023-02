Santori, per un Fioroni che se ne va 100 nuovi ingressi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Per un Fioroni che se ne va penso che avremo 100 nuovi entranti" nel Pd. E' l'uscita del delegato del Comune di Bologna al Turismo e Sport, Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine e sostenitore di Elly Schlein alla segreteria del Pd dopo che l'ex deputato ha annunciato che lascerà i Dem. "Non condivido per niente le ragioni che hanno portato Beppe Fioroni a lasciare il Pd. Per niente. Ma penso - commenta il Dem Filippo Sensi - che le argomentazioni di Mattia Santori su questo addio mancano di rispetto al partito e ai valori della comunità che rappresenta, prima ancora che a Fioroni". (ANSA).