Meloni, battaglie in Ue per norme che non ostacolino le imprese

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Abbiamo tantissimo lavoro da fare, certo, sia a livello nazionale che europeo, a partire da alcuni provvedimenti importanti come i regolamenti proposti dalla Commissione europea in tema di imballaggi, microplastiche o trattamento delle acque reflue urbane. Una battaglia che stiamo già portando avanti. Norme che auspichiamo saranno adottate per aiutare le imprese e non, invece, per ostacolarle". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia.

Meloni sottolinea che compito del governo "non può che essere quello di mettervi nelle condizioni di lavorare al meglio e di sapere rispondere nel miglior modo possibile alle sfide che avete davanti: internazionalizzazione, promozione, digitalizzazione e sostenibilità. Su questi temi e su molti altri l'attenzione del Governo è massima e non voglio ovviamente rubare spazio al Ministro Urso, che sarà oggi con voi e che vi illustrerà nel dettaglio le tante cose che abbiamo fatto in questi primi mesi di Governo e quelle che ovviamente intendiamo fare. Tra quelle che abbiamo fatto penso ad esempio al Comitato per il Made in Italy nel mondo, alla riforma organica del sistema degli incentivi alle imprese, alla sospensione della plastic tax - tema molto sentito nell'ambiente - e all'impegno per un sistema formativo più integrato col mondo produttivo".

